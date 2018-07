Mangaung (SID) - Die Beachvolleyballer Sebastian Fuchs und Thomas Kaczmarek stehen beim Saisonabschluss im südafrikanischen Mangaung im Halbfinale, dagegen ist das Frauen-Duo Anna Behlen und Katharina Culav gescheitert.

Die an Nummer acht gesetzten Berliner Fuchs/Kaczmarek setzten sich in der Runde der letzten Acht gegen die Israelis Sean Faiga/Ariel Hilman ebenso mit 2:0 durch wie zuvor im Achtelfinale gegen die an Position vier gesetzten Kanadier Josh Binstock/Maverick Hatch.

Für die Hamburger Paarung Behlen/Culav war im Viertelfinale Schluss, sie unterlag den an Nummer drei gesetzten Russinnen Jewgenia Jukolowa/Maria Prokopewa 0:2. In der Runde zuvor hatten sie die Französinnen Ophélie Lusson/Laura Longuet mit 2:0 bezwungen.

Ausgeschieden waren bei den Frauen am Freitag im Achtelfinale jeweils nach 0:2-Niederlagen Kim Behrens und Sandra Seyfferth (Münster/Dresden) sowie Sandra Ittlinger und Yanina Weiland (Lohhof).