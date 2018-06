Nürnberg (dpa) - Für den Sportartikelhersteller Adidas sind die Geschäfte 2014 auf dem deutschen Markt so gut gelaufen wie nie zuvor.

"Wir werden in diesem Jahr mit einem Rekordumsatz in unserem Heimatmarkt Deutschland abschließen", sagte Adidas-Vorstandschef Herbert Hainer. "Dazu haben natürlich die erfolgreiche Fußball-WM und der Rekordabsatz an DFB-Trikots beigetragen", sagte Hainer. Aber auch bei anderen Produktgruppen habe das Unternehmen überdurchschnittlich zugelegt. Zahlen nannte er nicht. Der Adidas-Chef hat am Freitag in Nürnberg den ersten deutschen Adidas-Shop eröffnet, der nach einem neuartigen Konzept gestaltet ist.

Weniger zufrieden ist Hainer mit der globalen Geschäftsentwicklung seines Unternehmens. Zwar war der Umsatz im dritten Quartal um rund sechs Prozent auf 4,12 Milliarden Euro gestiegen. Unter dem Strich hatte dagegen nur ein Gewinn von 282 Millionen Euro Gewinn gestanden - elf Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Belastet hätten neben dem Umbau der Golfsparte auch das schwierige Russland-Geschäft und der starke Euro. "Unsere finanzielle Performance im Jahr 2014 genügt nicht unseren eigenen hohen Standards", hatte Hainer noch Anfang November eingeräumt.