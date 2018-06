Frankfurt/Main (dpa) - Bahnkunden können durchatmen: Nach der Lokführergewerkschaft GDL hat nun auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG erklärt, bis in den Januar auf Streiks bei der Deutschen Bahn zu verzichten. Man wolle bei Arbeitskampfmaßnahmen den Arbeitgeber treffen und nicht die Kunden, erklärte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba in Frankfurt vor einer erneuten Verhandlungsrunde mit der Bahn. In der "Süddeutschen Zeitung" drohte der GDL-Dachverband Deutscher Beamtenbund der Bahn derweil mit "einem der schlimmsten Arbeitskämpfe aller Zeiten".

