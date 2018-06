Kiew (AFP) Trotz der geltenden Feuerpause sind am Freitag bei einem Gefecht mit prorussischen Rebellen im Südosten der Ukraine zwei regierungstreue Kämpfer getötet worden. Drei weitere Mitglieder der Einheit seien verletzt worden, sagte ein Sprecher des Asow-Bataillons, das sich aus Freiwilligen zusammensetzt. Die Kämpfer seien nahe dem Dorf Pawlopil in einen Hinterhalt geraten. Die ukrainische Armee berichtete, die Aufständischen hätten in der Umgebung außerdem mehrere Raketen abgefeuert.

