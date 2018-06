Genf (AFP) Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Seid Ra'ad al-Hussein hat die Umstände des Todes des ranghohen Palästinenserfunktionärs Siad Abu Ein als "verstörend" bezeichnet. Der Fall müsse zeitnah und unparteiisch untersucht werden, forderte al-Hussein am Freitag in Genf. Die von der israelischen Armee eingeleiteten Ermittlungen begrüßte er. Diese müssten aber "schnell und absolut transparent verlaufen, wenn die Menschen Vertrauen in deren Erkenntnisse haben sollen".

