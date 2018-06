New York (AFP) Der US-Konzern Halliburton streicht wegen des stark gesunkenen Ölpreises rund 1000 Stellen außerhalb des amerikanischen Kontinents. Die Stellen würden mit sofortiger Wirkung wegfallen, erklärte ein Sprecher von Halliburton am Donnerstag. Betroffen sei die "östliche Hemisphäre, das heißt Europa, Asien, Afrika, Naher Osten und Australien". Bei Halliburton, Anbieter für Technik und Dienstleistungen in der Öl- und Gasförderung, arbeiten weltweit rund 80.000 Menschen. Die Stellenstreichungen seien nötig, um "dem aktuellen Marktumfeld zu entkommen".

