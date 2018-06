Dallas (SID) - Auch die Dallas Mavericks haben den Höhenflug der Golden State Warriors in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA trotz eines stark aufgelegten Dirk Nowitzki nicht gestoppt. Gegen das derzeit beste Team der Liga fanden die Mavericks zu spät die richtigen Mittel und kassierten eine 98:105-Niederlage. Nowitzki war mit 23 Punkten zweitbester Werfer seines Teams hinter Monta Ellis (24).

Die in Oakland/Kalifornien beheimateten Warriors bauten derweil ihren Klubrekord mit dem 15. Sieg in Folge aus. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatten einmal mehr die "Splash Brothers" Klay Thompson und Stephen Curry, die gemeinsam 54 Punkte erzielten. Dallas belegt nach der achten Saisonniederlage den siebten Rang in der Western Conference. Die Warriors, die 20 von 22 Spielen gewonnen haben, sind Erster.

"Wir sind dabei, aber gegen die guten Mannschaften haben wir nicht viel gewonnen", sagte Nowitzki: "Da müssen wir schnell dran arbeiten. 'Dabei' ist nicht gut genug." Im ersten Durchgang (18:39) wurde Dallas von den spielstarken Gästen regelrecht vorgeführt. Erst in der zweiten Halbzeit fand der Meister von 2011 besser in die Begegnung. Die Aufholjagd im Schlussviertel (30:18) kam zu spät. 0

Die Erfolgsserie von Nationalspieler Dennis Schröder und seinen Atlanta Hawks endete derweil in letzter Sekunde. Nach neun Siegen in Folge unterlag das Team bei den Orlando Magic mit 99:100, Tobias Harris traf dabei mit der Schlusssirene zum Sieg für die Gastgeber. Schröder steuerte zehn Punkte für die Hawks bei, die auf Rang drei im Osten liegen. Chris Kaman setzte sich mit den Portland Trail Blazers bei den Indiana Pacers 95:85 durch und erzielte dabei ebenfalls zehn Punkte. In der Western Conference liegt Portland auf Platz vier.