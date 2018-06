Düsseldorf (AFP) Der Bonner Gummibärchen-Produzent Haribo will in den kommenden Jahren vor allem in China und den USA expandieren. Die beiden Länder seien die größten Wachstumsmärkte, sagte Haribo-Chef Hans Guido Riegel der "Wirtschaftswoche". Der wichtigste Markt mit einem Umsatzanteil von fast 50 Prozent ist aber immer noch Deutschland.

