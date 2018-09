Nürnberg (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer hat seine Partei als "bärenstark" gelobt. "Die CSU ist gut drauf. Die CSU ist bestens in Schuss. Die CSU ist bärenstark", sagte Seehofer am Samstag auf dem Parteitag der Christsozialen in Nürnberg. Dabei hob er auch seine eigene Bedeutung hervor. Durch seine "persönliche Handschrift" habe die CSU Erfolge, sagte Seehofer.

