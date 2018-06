Leverkusen (dpa) - Borussia Mönchengladbach will den Schwung aus der Europa League nutzen, um auch in der Fußball-Bundesliga weiter aufzutrumpfen.

"Uns erwartet eine ganz schwierige Aufgabe", sagte Defensivspieler Tony Jantschke vor dem Auswärtsspiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen. Nach dem Einzug in die K.o.-Runde der Europa League mit dem 3:0 gegen Zürich am Donnerstag kann die Borussia mit einem Sieg in Leverkusen den punktgleichen Konkurrenten im Kampf um die Europacup-Plätze in der Tabelle überholen.

Im Mittelpunkt der Partie steht der von Bayer an Gladbach ausgeliehene Weltmeister Christoph Kramer, der laut Vertrag im kommenden Sommer zum Werksclub zurückkehren soll. Leverkusen wird zudem auf Gladbachs Patrick Herrmann achten müssen. Fünf seiner 25 Bundesligatore erzielte der Offensivspieler bereits gegen Bayer. Gegen keinen anderen Club traf er in der Bundesliga häufiger.

Leverkusen möchte nach dem 0:1 vor einer Woche gegen Bayern München und dem 0:0 in der Champions League in Lissabon zurück in die Erfolgsspur. "Wir wollen mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Deshalb müssen wir jetzt alle Kräfte mobilisieren", sagte Bayer-Coach Roger Schmidt vor dem drittletzten Spiel des Jahres.

