Genf (AFP) Radikale Kapitalismus-Gegner haben in der Nacht zum Samstag in Zürich Verwüstungen angerichtet und sieben Polizisten verletzt. Vier Männer im Alter zwischen 20 und 36 Jahren seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach zogen rund 200 "größtenteils vermummte und gewalttätige Personen der linksautonomen Szene" ab dem späten Freitagabend durch die Innenstadt. Viele seien mit Stangen, Schlagstöcken und Wurfgegenständen bewaffnet gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.