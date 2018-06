Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry wird am Montag in Rom mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow über aktuelle Streitfragen im Nahen Osten und im Ukraine-Konflikt beraten. Das gab die Vize-Außenamtssprecherin Marie Harf in der Nacht zum Samstag in Washington bekannt.

