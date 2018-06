Heerenveen (SID) - Claudia Pechstein und die deutschen Eisschnellläuferinnen haben sich beim Weltcup in Heerenveen stark präsentiert und sind in der Teamverfolgung auf den zweiten Platz gestürmt. In der Besetzung Pechstein, Bente Kraus und Isabell Ost (alle Berlin) brachte es das Trio auf eine Zeit von 3:01,96 Minuten. Einzig Olympiasieger Niederlande (2:59,69) lief eine bessere Zeit auf dem Eis der legendären "Thialf"-Arena.

"Das war ein schöner Tag. Unser Ziel war es, auf das Podium zu kommen. Wir haben uns mit unserer Taktik durchgesetzt", sagte Pechstein. Nach einem starken Start durch Ost lief das Team konstant gute Zeiten und ließ nicht nur Polen im direkten Duell hinter sich, sondern verdrängte die Olympiazweiten auch im Gesamtweltcup noch auf den dritten Rang. "Die Zeit ist toll. Die sind wir sehr selten gelaufen", lobte Chef-Bundestrainer Markus Eicher.

Für die deutschen Damen war es bereits der zweite Podestplatz der laufenden Weltcup-Saison. Zum Auftakt in Obihiro/Japan waren Pechstein und Co. auf den dritten Rang gelaufen. Die große Krise in der einstigen deutschen Paradedisziplin scheint damit zunehmend überwunden. 2006 und 2010 Olympiasiegerinnen, hatten sich die Frauen nicht für die Winterspiele 2014 in Sotschi qualifiziert.