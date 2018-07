Hamburg (AFP) Der deutsche Staatshaushalt wird in den kommenden Jahren dauerhaft Überschüsse erwirtschaften. Das gehe aus Unterlagen hervor, die das Bundesfinanzministerium (BMF) für den Stabilitätsrat von Bund und Ländern erstellt hat, berichtete das Hamburger Nachrichtenmagazin "Spiegel" am Wochenende. Dieser Prognose zufolge würden Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung in diesem Jahr einen strukturellen, also von Konjunktureinflüssen bereinigten Überschuss von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufweisen. In den Folgejahren seien es jeweils von 0,5 Prozent. In absoluten Größen entspreche dies rund 15 Milliarden Euro im Jahr.

