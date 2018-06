Hamburg (AFP) Die Zahl der dringend benötigten Altenpfleger in Deutschland steigt. Im Lehrjahr 2013/2014 begannen rund 26.700 Menschen eine entsprechende Ausbildung, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg um rund 14 Prozent, wie der "Spiegel" am Wochenende berichtete. Das Magazin berief sich auf einen Zwischenbericht der Bundesregierung zur Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive in der Pflege.

