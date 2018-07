Berlin (AFP) Die Bundesregierung und die Europäische Union haben sich erleichtert über Einigung auf dem UN-Klimagipfel in Lima geäußert. "Wir sind sehr froh, dass wir in der zweiten Nacht der Verlängerung einen Durchbruch für die Verhandlungen des neuen Klimavertrages nächstes Jahr in Paris erreicht haben", erklärte der Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth am Sonntagmorgen in Lima. Nach "sehr zähen und kräftezehrenden Diskussionen" sei ein "positives Ergebnis" erreicht worden, das "alle Möglichkeiten zu einem anspruchsvollen künftigen Klimaregime" eröffne.

