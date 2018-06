Berlin (AFP) Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Russland-Experte Andreas Schockenhoff ist tot. Er starb im Alter von 57 Jahren eines natürlichen Todes, wie die Unionsfraktion im Bundestag am Sonntag in Berlin mitteilte. Schockenhoff war seit 1990 Mitglied im Bundestag und seit 2005 einer der stellvertretenden Vorsitzenden seiner Fraktion. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über den Tod Schockenhoffs berichtet. Demnach starb er in der Nacht zum Sonntag in seinem Wahlkreis Ravensburg.

