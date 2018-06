Berlin (AFP) Die Einzelhändler hoffen in diesem Jahr auf kräftige Umsätze in den letzten Tagen vor Weihnachten. Heiligabend falle auf einen Mittwoch, "deshalb gehen wir in diesem Jahr von einer großen Zahl an Last-Minute-Shoppern aus", erklärte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag in Berlin. In der vergangenen Woche blieb der Umsatz offenbar hinter den Erwartungen zurück: Die Kunden hätten sich eine "Verschnaufpause gegönnt", erklärte der HDE.

