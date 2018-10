Hamburg (AFP) Der EU-Rechnungshof kommt laut "Spiegel" in einem Sondergutachten zur EU-Förderpolitik von Flughäfen zu einem vernichtenden Urteil. Verbesserungen für Kunden seien trotz Gesamtsubventionen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro vielerorts "nicht messbar oder nicht beweisbar", zitierte das Nachrichtenmagazin aus dem Gutachten, das am Dienstag veröffentlicht werden soll. Zu viele Flughäfen seien gefördert worden, die Projekte seien oft überdimensioniert. Sieben von 20 überprüften Airports machten Verluste. Sie müssten entweder geschlossen oder auf Dauer von den Steuerzahlern unterhalten werden.

