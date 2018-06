Berlin (AFP) Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann hat die

Behauptungen des früheren Parlamentariers Sebastian Edathy in der Kinderporno-Affäre zurückgewiesen. Edathys Behauptung, er, Hartmann, habe ihn über die Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes unterrichtet, sei "unzutreffend", erklärte Hartmann am Sonntag in Mainz. Vielmehr habe Edathy ihn auf einer Veranstaltung am Rande des SPD-Parteitages Mitte November 2013 in Leipzig angesprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.