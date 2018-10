Berlin (AFP) Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann hat bestritten, an seinen unter Kinderpornografie-Verdacht stehenden Ex-Kollegen Sebastian Edathy BKA-Informationen weitergeleitet zu haben. Edathy habe ihn am Rande des Leipziger SPD-Parteitages im November 2013 auf die Angelegenheit angesprochen, erklärte Hartmann am Sonntag in Mainz. In dem Gespräch habe er aber keineswegs auf angebliche Informationen von Ex-BKA-Präsident Jörg Ziercke zurückgegriffen.

