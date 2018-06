Kabul (AFP) Die Bundeswehr soll sich nach dem Willen von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in die Unterstützungsmission in Afghanistan in den kommenden zwei Jahren "mit voller Kraft" einbringen. Deutschland wolle "lange die Zeit des Aufbaus und der vollen Entwicklung dieser Mission nutzen", sagte von der Leyen am Sonntag nach einem Gespräch mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani in der Hauptstadt Kabul. Hier gebe es innerhalb der beiden Jahre "eine gewisse Flexibilität", führte sie mit Blick auf den durch Deutschland abgedeckten Landesnorden aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.