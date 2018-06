Hamburg (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV bangt vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart am Dienstag (20.00 Uhr/Sky) um den Einsatz des brasilianischen Verteidigers Cleber. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, hat sich der 24-Jährige beim 0:0 in Freiburg eine Schulterprellung zugezogen. In den vergangenen beiden Partien ersetzte der Sommer-Einkauf den verletzten Heiko Westermann (Knie) im Defensivzentrum.