London (AFP) Neue Miss-World ist Rolene Strauss aus Südafrika. Die 22-Jährige gewann das Finale des Wettbewerbs in London am Sonntag vor der zweitplatzierten Miss Ungarn, Edina Kulcsar. Auf den dritten Platz kam Miss USA, Elizabeth Safrit. Beim 64. Finale des Miss-World-Wettbewerbs konkurrierten in einem Kongresszentrum in der britischen Hauptstadt 121 Kandidatinnen um den Titel. Vergangenes Jahr war die Philippinerin Megan Young zur Miss World gekürt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.