Port-au-Prince (AFP) Haitis Regierungschef Laurent Lamothe tritt zurück. "Ich gebe mein Amt als Ministerpräsident an diesem Abend mit dem Gefühl auf, meine Pflicht erfüllt zu haben", sagte Lamothe am Sonntag in einer Fernsehansprache. Sein Rücktritt war erwartet worden, nachdem Präsident Michel Martelly am Freitag erklärt hatte, dass der Regierungschef bereit sei, inmitten des Streits um die verschobene Parlamentswahl den Weg frei zu machen für einen politischen Neuanfang.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.