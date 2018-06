Berlin (dpa) - Nach den Attacken von Angela Merkel auf den Koalitionspartner SPD geben führende Sozialdemokraten der Kanzlerin Kontra. "Wenn Frau Merkel glaubt, dass sie mit uns so umgehen kann, wie sie es früher mit der FDP getan hat, dann irrt sie sich gewaltig", sagte SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel. Das Klima in der Koalition werde durch Merkels Äußerungen nicht einfacher. SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel mahnte eine Rückkehr zur Sachpolitik an. Ein Zerwürfnis in der seit genau einem Jahr regierenden großen Koalition sieht er aber nicht, sagte Gabriel in der ARD.

