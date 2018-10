Rom (dpa) - Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und John Kerry, sind in Rom zu einem Gespräch über internationale Krisen zusammengekommen. Als ein zentrales Thema der Zusammenkunft am Sonntag nannte Lawrow den Nahen Osten.

"Die Nahost-Frage benötigt eine schnelle Lösung. Wir wollen alles dafür tun, dass die Lage nicht noch schlimmer wird", sagte er der Agentur Interfax zufolge in der italienischen Hauptstadt. Er werde mit Kerry vermutlich auch über den Ukraine-Konflikt sprechen.

Am Montag will Kerry ebenfalls in Rom mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sprechen. Dabei soll es um neue Initiativen innerhalb der Vereinten Nationen gehen, die Palästinensergebiete als eigenständigen Staat anzuerkennen. Zahlreiche Länder wollen, dass die UN die Palästinensergebiete als Staat anerkennen - die USA sind unter den derzeitigen Bedingungen dagegen.

