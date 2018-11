Kabul (dpa) – Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat dem neuen afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani weitere deutsche Unterstützung für eine Stabilisierung des Landes zugesagt. Ghani habe deutlich gemacht, wie sehr er das deutsche Engagement schätzt, sagte sie nach einem Treffen mit dem amtierenden Präsidenten in Kabul. Die Nato beendet am 31. Dezember den Kampfeinsatz ihrer internationalen Schutztruppe Isaf in Afghanistan, will aber mit 12 000 Soldaten zur Ausbildung und Beratung der afghanischen Streitkräfte im Land bleiben. Die Mission ist zunächst auf zwei Jahre angelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.