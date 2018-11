Linstow (dpa) - Er ist Erzieher, kümmert sich um Kinder und Jugendliche und ist nun als "Mister Germany 2015" zum schönsten Mann Deutschlands gewählt worden: Der 21 Jahre alte Robin Wolfinger aus Iserlohn in Nordrhein-Westfalen hat in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern mit 270 Punkten den Titel klar gewonnen, wie eine Sprecherin des Veranstalters sagte. Der Sieger konnte sein Glück noch nicht fassen. "Ich hatte bisher noch gar keine Zeit, darüber nachzudenken", sagte er der dpa. Robin Wolfinger setzte sich gegen 17 Konkurrenten aus ganz Deutschland durch.

