Jerusalem (AFP) Das israelische Kabinett hat Gadi Eisenkot am Sonntag zum neuen Generalstabschef der israelischen Streitkräfte ernannt. Er tritt die Nachfolge von Benny Gantz an, der Mitte Februar aus seiner Funktion ausscheidet. "Gadi Eisenkot ist der richtige Mann am richtigen Ort zur rechten Zeit", begründete Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Berufung. Er sei ein "höchst erfahrener Kommandeur, der unsere Armee angesichts der großen Herausforderungen in unserem Umfeld führen kann".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.