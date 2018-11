Moskau (AFP) In der zu Russland gehörenden Kaukasusrepublik Tschetschenien haben am Samstagabend unbekannte Angreifer das Büro einer regierungskritischen Menschenrechtsgruppe in Brand gesetzt. Das Büro der Joint Mobile Group in der Hauptstadt Grosny sei am Samstagabend in Flammen aufgegangen, Mitarbeiter seien nicht Schaden gekommen, teilte der Leiter der Gruppe, Igor Kaljapin, auf seiner Facebook-Seite mit. Demnach versuchten zuvor zwei Angreifer, in das Büro einzubrechen, bewaffnete Männer verfolgten zudem Mitarbeiter der Organisation verfolgt. Die Joint Mobile Group ist eine der wenigen in Tschetschenien noch aktiven Menschenrechtsgruppen.

