Seoul (AFP) Nach einem Eklat um ein Päckchen Nüsse an Bord eines Linienflugzeugs von Korean Air hat die Tochter des Airline-Chefs nun auch die betroffenen Mitarbeiter um Entschuldigung gebeten. Cho Hyun Ah wollte die beiden Flugbegleiter am Sonntag persönlich aufsuchen, doch da keiner von ihnen zu Hause war, hinterließ sie eine Botschaft an ihren Haustüren, wie eine Sprecherin der Fluglinie mitteilte.

