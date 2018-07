Istanbul (AFP) Die türkische Polizei ist Medienberichten zufolge bei einer landesweiten Razzia gegen Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgegangen. Unter anderem durchsuchte die Polizei am Sonntag die Redaktion der Gülen-nahen Zeitung "Zaman" in Istanbul, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Insgesamt gab es demnach Razzien in 13 Städten, bei denen 14 Menschen festgenommen worden seien, darunter ein Manager, Produzenten und Direktoren eines Fernsehsenders.

