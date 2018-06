Lima (AFP) Auch in der zweiten Nacht nach dem offiziell angestrebten Ende der UN-Klimakonferenz in Lima ist keine Einigung in Sicht: Die Verhandlungsdelegationen rangen in der Nacht zum Sonntag weiter um Kompromisse, das Tauziehen vor allem zwischen Industrie- und Entwicklungsländern hielt an.

