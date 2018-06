Washington (AFP) Zehntausende Menschen sind am Samstag in den USA gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Straße gegangen. Sie verlangten Gerechtigkeit für die in den vergangenen Monaten von weißen Polizisten getöteten Schwarzen sowie eine grundlegende Reform des Justizsystems. Die Protestmärsche in New York, Washington, Boston und kalifornischen Städten waren der bisherige Höhepunkt der seit Wochen andauernden Demonstrationen.

