Sydney (AFP) Fünf Geiseln ist nach Angaben der australischen Polizei die Flucht aus einem Café im Zentrum von Sydney gelungen. Zunächst entkamen drei Männer aus dem Café, in dem ein unbekannter Geiselnehmer am Montag zahlreiche Menschen in seiner Gewalt hielt. Eine Stunde später rannten zwei weitere Frauen aus dem Café. Es war unklar, ob sie fliehen konnten oder freigelassen wurden. Eine Polizeisprecherin sagte am Montagnachmittag vor Journalisten, bislang sei niemand verletzt worden.

