Sydney (AFP) Bei dem Geiselnehmer in einem Café in Sydney soll es sich australischen Medienberichten zufolge um einen iranischen Islamisten handeln. Der mutmaßlich mit einer Schusswaffe bewaffnete Mann richtete am Montag Forderungen an die Medien, die jedoch auf Betreiben der Polizei nicht veröffentlicht wurden. Die Zeitung "The Australian" berichtete, der 49-Jährige sei ein "selbststilisierter Scheich", der beleidigende Briefe an Angehörige toter Soldaten geschickt habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.