Sydney (AFP) In der australischen Metropole Sydney ist örtlichen Medienberichten zufolge das Opernhaus evakuiert worden. Eine Sprecherin der Polizei des Bundesstaats New South Wales sagte dazu am Montagvormittag (Ortszeit), derzeit laufe wegen eines "Vorfalls" ein Einsatz in dem berühmten Gebäude. Zu Details äußerte sie sich nicht, es blieb außerdem unklar, ob der Polizei-Einsatz im Zusammenhang mit einer Geiselnahme in einem Café im Geschäftsviertel der Stadt stand.

