Sydney (AFP) Drei Geiseln ist nach Angaben der australischen Polizei die Flucht aus dem belagerten Café im Zentrum von Sydney gelungen. Kurz zuvor war am Montag auf im Fernsehen übertragenen Bildern zu sehen gewesen, wie drei Männer aus verschiedenen Türen des Cafés ins Freie rannten. Ein Bewaffneter hatte am Vormittag (Ortszeit) in dem Café im Geschäftsbezirk der Stadt eine unbekannte Anzahl von Geiseln genommen.

