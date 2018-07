Brüssel (AFP) Vier bewaffnete Männer haben in Belgien eine Geisel in ihre Gewalt gebracht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hielten sie am Montagmorgen in einem Wohnblock in Gent im Nordwesten des Landes einen Menschen fest. Ein terroristischer Hintergrund bestehe offenbar nicht, meldete die Nachrichtenagentur Belga. Die Polizei umstellte das Gebäude.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.