München (AFP) Im Rennen um die Gunst der Videospieler liegt der japanische Hersteller Sony hierzulande weit vor dem Konkurrenten Microsoft. Der US-Konzern habe seit dem Start seiner Konsole Xbox One im November 2013 rund 270.000 Geräte in Deutschland verkauft, Sony dagegen im vergleichbaren Zeitraum rund 1,2 Millionen PS4, wie "Börse Online" am Montag unter Berufung auf Daten der Marktforschung GfK berichtete. Noch im Juni seien auf jede verkaufte XBox One drei PS4 gekommen; seither habe Sony den Vorsprung noch weiter ausgebaut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.