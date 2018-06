Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat die Festnahme regierungskritischer Journalisten in der Türkei kritisiert. Es sei "nicht erkennbar, wie dieses gezielte Vorgehen gegen Journalisten und gegen Vertreter der Medien durch die türkische Polizei mit den Grundprinzipien der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei in Übereinstimmung zu bringen ist", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

