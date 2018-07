Berlin (AFP) Die deutschen Pläne zur Pkw-Maut sorgen weiter für Konflikte zwischen Berlin und Brüssel. EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc äußerte in einem am Montag bekannt gewordenen Brief an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) erneut Bedenken. Dobrindt wies diese zurück - Bulc lägen offenbar nicht die aktuellsten Gesetzespläne vor. Die Maut soll am Mittwoch vom Kabinett abgesegnet werden.

