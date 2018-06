Berlin (AFP) Fast jeder sechste Bundesbürger ab 14 Jahren will einer Umfrage zufolge ungeliebte Weihnachtsgeschenke im Internet weiter verkaufen oder versteigern. In einer am Montag vom Hightech-Verband Bitkom in Berlin veröffentlichten Umfrage gaben 15 Prozent der Befragten an, sich bei unerwünschten Geschenken für diesen Weg entscheiden zu wollen. Unter den 14- bis 29-Jährigen plant demnach in diesem Fall sogar jeder Vierte einen Weiterverkauf im Netz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.