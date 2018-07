Trier (AFP) Im rheinland-pfälzischen Eifelort Bleialf sind eine 28-jährige Frau und ihre sechsjährige Tochter tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Sie wurden am Sonntagnachmittag von dem Besitzer des Wohnhauses entdeckt, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte. Der Hausbesitzer hatte sich demnach darüber gewundert, dass die Rollläden am späten Nachmittag noch immer heruntergelassen waren. Es gelang ihm, die Rollläden ein Stück nach oben zu drücken, und konnte so die beiden reglosen Körper in der Wohnung sehen.

