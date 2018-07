Berlin (AFP) Die Bundesregierung fördert in Deutschland einem Bericht zufolge in großem Stil klimaschädliche Maßnahmen. Die Subventionen in diesem Bereich hätten sich im Jahr 2010 auf rund 52 Milliarden Euro belaufen, berichtete die Zeitung "Die Welt" am Montag unter Berufung auf eine Studie des Umweltbundesamtes (UBA). Der Großteil der Subventionen entfällt demnach auf den Verkehrssektor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.