Missoula (AFP) Im Prozess um die Todesschüsse auf den Hamburger Austauschschüler Diren Dede im US-Bundesstaat Montana hat die Verteidigung ihre Beweisaufnahme überraschend schon am Montag abgeschlossen. Die Anwälte spielten zum Abschluss ein Video von der Vernehmung des Hausbesitzers Markus K. ab. Es zeigte, wie er am Tag nach der Tat schluchzend und ungläubig auf die Nachricht reagierte, ihm werde vorsätzliche Tötung zur Last gelegt.

