Paris (AFP) Die weltweite Nachfrage nach Kohle wird in den kommenden Jahren weiter wachsen, allerdings weniger stark als in den vergangenen Jahren. Im Schnitt werde die Nachfrage jährlich um 2,1 Prozent zulegen und 2019 dann neun Milliarden Tonnen erreichen, heißt es in einem am Montag in Paris vorgestellten Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA). Zwischen 2010 und 2013 war die Nachfrage im Schnitt um 3,3 Prozent pro Jahr angestiegen.

