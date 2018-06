Hannover (SID) - Sportdirektor Dirk Dufner vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 fordert im letzten Heimspiel des Jahres 2014 gegen den FC Augsburg einen Sieg. "Wir müssen das Spiel gewinnen", sagte Dufner vor der Partie am Dienstag (20.00 Uhr/Sky). Die Niedersachsen haben als Tabellen-Neunter zurzeit vier Punkte weniger auf dem Konto als der Fünfte Augsburg (24 Zähler).

Auch 96-Trainer Tayfun Korkut nahm seine Profis auf der Pressekonferenz am Montag in die Pflicht. "Zum Jahresabschluss brauchen wir Punkte, Punkte und Punkte, um auf Schlagdistanz zu den Europacup-Plätzen zu bleiben und sich von den unteren Rängen abzusetzen", sagte Korkut. Sein Team wolle wiedergutmachen, was "wir zuletzt liegen gelassen haben".

Seit vier Ligaspielen wartet 96 inzwischen auf einen Dreier, zuletzt gab es ein 3:3 bei Werder Bremen. "Wenn man nur Remis spielt, kommt man nicht vom Fleck", sagte Korkut, der gegen Augsburg personell aus dem Vollen schöpfen kann.