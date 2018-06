Tokio (SID) - Insgesamt sieben Profis aus der Fußball-Bundesliga stehen im 23-köpfigen Aufgebot der japanischen Fußball-Nationalmannschaft für den Asien-Cup in Australien (9. bis 31. Januar). Der mexikanische Coach Javier Aguirre nominierte für das Turnier Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Atsuto Uchida (Schalke 04), Gotoku Sakai (VfB Stuttgart) Makoto Hasebe, Takashi Inui (beide Eintracht Frankfurt), Hiroshi Kiyotake (Hannover 96) und Shinji Okazaki (FSV Mainz 05).

In den Gruppenspielen trifft Japan auf Jordanien, den Irak und Palästina, das am 12. Januar in Newcastle Auftaktgegner der Blue Samurai ist.